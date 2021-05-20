Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов назвал альтернативу смертной казни, на которую в России действует мораторий. По словам депутата, взамен преступников можно отправлять на пожизненное заключение в одиночной камере. Его цитирует портал Ura.ru.

По словам Иванову, замена смертной казни на заключение предотвращает возможность убить человека из-за ложного обвинения.

"Те люди, которые думают, что их не поймают, для них это будет более тяжелым наказанием, потому что одиночная камера, еще раз говорю, гораздо более тяжелое наказание", — подчеркнул Иванов.

После трагедии в казанской школе №175, в результате которой погибли девять человек, а более 20 пострадали, многие из известных личностей (политиков, врачей, общественников, телеведущих) выступили за возвращение смертной казни. Именно ее, считают они, достоин устроивший кровавую бойню в школе Казани Ильназ Галявиев. Если инициатива Иванова найдет поддержку, то не исключено, что именно Галявиев станет первым, что опробует на себе альтернативный метод наказания.