Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил полностью отремонтировать гимназию №175 в Казани, где 11 мая произошел массовый расстрел учеников. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.

По ее словам, Минниханов поручил проработать вопрос возможности строительства бассейна в школе. На данный момент учащиеся приходят на уроки в соседнюю школу, а в гимназии проводится капитальный ремонт. Планируется, что учреждение вновь откроет свои двери в начале учебного года.