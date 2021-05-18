Банк «Открытие»: две трети жителей ПФО считают оплату товаров самой важной функцией интернета

Ко Дню рождения интернета 17 мая, который был утвержден международным стандартом World Wide Web ровно 30 лет назад, в 1991 году, банк «Открытие» провел опрос* об отношении к Всемирной паутине. 61% жителей ПФО считают, что виртуальная жизнь не может заменить реальную и столько же респондентов не готовы отказаться от интернета ни при каких условиях.

В тройку самых важных функций всемирной сети (можно было давать более одного ответа) жители Приволжья также отнесли поиск необходимой и полезной информации 95%,оплату товаров, услуг и денежные переводы – 67%, а также общение в социальных сетях (65%). Функция заказа товаров и услуг заняла в этом рейтинге пользы интернета четвертое место (62%), а просмотр кино и видео оказался лишь на пятом (60%). Среди важных функций интернета жители округа также отмечали просмотр спортивных трансляций (25%) и игровой контент (19%). Примечательно, что самое понятие «всемирная паутина» как обозначение World Wide Web (www) знают 78% участников опроса, а каждый второй вообще не представляет как расшифровываются www в адресах сайтов.

Главными недостатками «всемирной паутины» (также можно было давать более одного ответа) жители ПФО считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (64%), обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (54%). 45% жителей округа пожаловались, что интернет отнимает слишком много времени, 43% опрошенных сообщили, что в интернете много агрессии и нетерпимости в социальных сетях, а 39% считают, что он отвлекает от реальной жизни.

По отношению к проблеме государственного регулирования интернета мнения жителей округа существенно разделились. 60% считают, что его должны регулировать сами провайдеры и социальные сети. 22% респондентов полагают, что государство должно регулировать Сеть максимально жестко. 18% считают, что регулировать интернет вообще не нужно.

Для 61% жителей ПФО реальная жизнь интереснее и ее не может заменить виртуальная. Одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь считают 37% респондентов. 61% не готовы отказаться от интернета и считают его обязательной частью своей жизни. Частично готовы отказаться от интернета 32%. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 7% опрошенных.

*Опрос проведен банком «Открытие» 8-13 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.