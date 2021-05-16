СМИ «Московский комсомолец» предложило варианты наказания, которое может ждать казанского стрелка Ильназа Галявиева.

По словам издания, у стрелка два пути — он или попадет в закрытую психиатрическую клинику на принудительное лечение, или получит пожизненный срок в одной из семи существующих в России колоний для «смертников».

Если Галявиева признают невменяемым, его ждет закрытая больница с интенсивным наблюдением.

«Больше всего маньяков и серийных убийц на сегодняшний день содержимся в Сычевской спецлечебнице, что в Смоленской области. На руках практически каждого из них кровь десятков жертв. Здесь есть не только насильники, но и людоеды», — пишет издание.

Бывший сотрудник «Сычевки» рассказал, что в первое время человек здесь лежит в палате, которая запирается круглые сутки. Часто там даже нельзя смотреть телевизор. За подопечным наблюдают, анализируют поведение, реакции.

«Был случай, когда один больной убил и расчленил медсестру. Женщину долго не могли найти… Но сейчас такое уже невозможно, слава Богу, потому что кругом видеокамеры», — делится он.

Вариант второй грозит Галявиеву, если его признают вменяемым. В этом случае он будет отбывать наказание в колонии для пожизненно осужденных, например, в «Полярной сове» или тюрьме «Белый лебедь», расположенной в городе Соликамске Пермского края. Сотрудники ФСИН, по словам издания, предполагают, что казанского стрелка определят в Соликамск.

«Полярная сова» по режиму более жесткая, ее вообще все «пожизненники» боятся, — рассказывает медиа источник из ФСИН. – Возможно, это связано с тем, что она находится в крае вечной мерзлоты, куда добраться очень тяжело. «Белый лебедь» ближе к цивилизации, а нынешний закон говорит, что осужденные должны отбывать наказание в регионе проживания или как можно ближе к нему. Причем, это касается и «пожизенников». Так что «Белый лебедь» более вероятен. Но, с другой стороны, еще ближе у нас две колонии для пожизненно осужденных в Мордовии – это ИК №1 и ИК № 6. Там «стрелков» раньше вроде не было, но хватало киллеров и лидеров ОПГ».

Независимо от того, куда определят стрелка, условия в тюрьме будут суровыми: на трех-четырех человек, кругом (на окнах, на дверях) решётки, кровать и стол железные, голые стены, никаких предметов интерьера типа штор или картин.



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