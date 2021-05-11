Число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до девяти: это семь учеников 8-го класса, учительница и еще одна работница школы, сообщил Рустам Минниханов.

"18 детей находятся в ДРКБ, к сожалению, есть с огнестрельными ранениями, есть с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей. Кроме этого, двое взрослых в 7 больнице и один в РКБ. Они с огнестрельными ранениями. Мы ожидаем борт с Москвы, при необходимости будет оказана поддержка федеральными медицинскими центрами", - сообщил он.

Напомним, ранее глава РТ заявил, что семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации.