Сегодня рано утром в Татарстане на трассе "Казань-Оренбург" столкнулись фура и минивэн, пострадали четыре пассажира минивэна, погибли пять человек.

Пострадавшие находятся в больнице. На месте работал и.о прокурора Чистополя Фидель Ахметзянов.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход процессуальной проверки взят на особый контроль в прокуратуре", - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Водитель грузовика, который вылетел на встречную полосу и врезался в минивэн, рассказал, что всего лишь на секунду отвлекся в пути - хотел дотянуться до зажигалки. После аварии был развернут оперштаб.