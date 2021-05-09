Водитель фуры, которая рано утром 9 мая в Чистопольском районе протаранила минивэн с девятью людьми, рассказал о случившемся.

Мужчина за рулем грузовика "МАН" отвлекся на несколько секунд от дороги - он потянулся за зажигалкой, в результате фура выехала на встречку и врезалась в "Рено Трафик". Об этом со слов автомобилиста рассказал глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов. Ранее правоохранители также указывали, что скорость фуры не была верной с точки зрения безопасности.

Напомним, что в ДТП на трассе "Казань-Оренбург" погибли пять человек, пострадали четверо, их жизни ничто не угрожает, все сейчас в больнице. Среди пострадавших есть 16-летний подросток. Минивэн ехал из Орска в Казань, он, судя по всему, использовался как междугороднее такси, пишет "Татар-информ". После аварии в РТ был создан оперштаб, его возглавил заместитель премьер-министра республики.