В МВД Татарстана уточнили число погибших в аварии на трассе "Казань-Оренбург" рано утром 9 мая. Если ранее в официальном сообщении говорилось о двух погибших, теперь в полиции сообщили, что их число выросло до пяти. Уточняется также число пострадавших в аварии.

Напомним, что в 4:20 в Чистопольском районе РТ столкнулись фура и минивэн. В нем было девять человек, пока известно о пяти погибших и четверых пострадавших. Как пояснили ранее в МВД, авария произошла из-за того, что фура на небезопасной скорости выехала на встречку.