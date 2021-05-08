Глава минтранса РТ Фарит Ханифов в передаче "Интервью без галстука с Андреем Кузьминым" заявил, что участок скоростной трассы М-12, который проходит по Татарстану, будет построен к 2023 году.

При этом он отметил, что построить в срок участок автодороги "Москва - Казань" удастся, если не будут нарушены технологические операции, график производства и организация работ. Первый асфальт на месте будущей трассы в Татарстане уложили 5 мая: технологическую дорогу подготовили для подъезда техники к месту строительства и чтобы местные жители могли проехать к населенному пункту Гребени.

В рамках строительства М-12 на территории РТ также будет возведен мост через Волгу, который позволит разгрузить Северный обход и паромные переправы.