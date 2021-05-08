В социальных сетях казанцы спорят по поводу поведения молодой мамы: она разрешила ребенку бегать по столу на фудкорте.

"В ТЦ Парк Хаус стал свидетелем вот такой ситуации. Мамаша поставила ребенка на стол, за которым обычно все кушают. И ребенок спокойно себе бегал по этому столу. Да, это ребенок, да в носках, а не в обуви. Но это стол для еды! Лично мне было крайне противно кушать за таким столом. Хотелось бы узнать мнение других людей, в особенности молодых мам",- написал горожанин, пожелавший остаться анонимным.

Автор поста также приложил снимок, на котором видно, что ребенок действительно в носках стоит на столе. Пользователи соцсетей разделились на две группы: один считают, что ничего страшного не произошло, другие - что разрешать ребенку ходить по столу - верх неприличия.

"Некрасиво это, бескультурно. А главное - небезопасно для ребёнка, грохнется на кафельный пол. Как просили, мнение молодой мамы."

"У нее ребенок значит дома по столу бегает, она думает так и надо, хорошо, что сама не стала на стол

Если детей не воспитали в детстве, то чему они могут научить своих детей...тут уж ничем не помочь. Культура либо есть, либо ее нет"

"Я мама 4х детей) это неприемлемо. Надо учить детей вести себя в обществе."

"Ногам не место на столе. Даже детским. Стол для еды. Даже сумку на стол ставить некультурно. А чтобы ребёнку было лучше видно, можно посадить его на высокой стул (там есть), можно подержать на руках."

"Ну бегал ребенок, вон даже ботиночки снял"

"Пусть бегает, кому жалко, не мешает", - пишут комментаторы.

При этом часть пользователей соцсетей считают, что автор поста должен был сделать замечание женщине или обратиться к администрации. А что думаете вы? Пишите в комментариях.