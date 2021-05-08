80% опрошенных россиян считает, что необходимо понизить зарплаты чиновникам, они не должны получать более 90 тысяч рублей. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом Работа.ру.

Также жители страны считают, что слишком много получают финансисты, топ-менеджеры и риелторы, каждый пятый респондент уверен, что стоит снизить зарплаты для юристов, IT-специалистов и менеджеров по продажам.

В среднем, судя по ответам участников, топ-менеджерам хватит зарплаты в 103 тысячи, риелтору - 77 тысяч, IT-специалисту - 109 тысяч.