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Фото iStock

Россияне хотят понизить зарплаты чиновникам и менеджерам по продажам

08.05.2021, 09:25 328 4 prokazan.ru
Согласно опросу, так считает 80% респондентов

80% опрошенных россиян считает, что необходимо понизить зарплаты чиновникам, они не должны получать более 90 тысяч рублей. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом Работа.ру.

Также жители страны считают, что слишком много получают финансисты, топ-менеджеры и риелторы, каждый пятый респондент уверен, что стоит снизить зарплаты для юристов, IT-специалистов и менеджеров по продажам.

В среднем, судя по ответам участников, топ-менеджерам хватит зарплаты в 103 тысячи, риелтору - 77 тысяч, IT-специалисту - 109 тысяч. 

Деньги
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комментарии

Горожанин
1
08 мая 2021
09:37
Ладно зарплату снизить, а часы - надо вернуть иль нет? Даже перечислять не надо кому! Почему на руке Клутина часы - за 24.000. долларов (Димон - 23.000. долл), а на руке Обамы - всего за 400 долларов? Причем "мейд ин Чайна?"
Флёр
0
08 мая 2021
10:05
Менеджеры по продажам сейчас в удачный месяц 35000 получают
Горожанин
0
08 мая 2021
12:36
В ответ на это Дед Побед повысит им зарплату раз в 20 .
Горожанин
0
08 мая 2021
12:56
Справедливости ради еще надо сказать , что обесцененный труд населения привел к тому , что нынче чиновники живут на деньги , а работающее население из за обесцененного труда в долг . Не позволяя людям честным трудом заработать , еще вгоняют их в долги по ипотеке и кредиты , потому как люди чтоб жить более менее сносно , идут на эти жертвы , в ущерб здоровью и достатку.

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21-летнего парня, который пропал в декабре 2020 года, нашли мертвым в лесу
12:49, 30.04.2021
Уличные камеры зафиксировали, как ребенок на прогулке внезапно провалился в канализацию
12:45, 30.04.2021
Депутаты Госдумы предложили выплачивать родителям школьников 10 тысяч каждый год
10:35, 30.04.2021
Полиция задержала отца, год насиловавшего своих 4-летних дочек, девочки в больнице
10:21, 30.04.2021
Многодетная мать убила мужа и детей и отправилась в кино, один из тройняшек выжил
08:09, 30.04.2021
Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах в пилотном режиме
07:58, 30.04.2021
Врач рассказал, как на самом деле в тюрьмах России обстоят дела с медициной
21:54, 29.04.2021
Почернела стопа: женщина после прививки от коронавируса пожаловалась на адские боли
20:00, 29.04.2021
Перечень запрещенных при ДТП действий назвали россиянам эксперты
19:00, 29.04.2021
Обиженный на приставов мужчина закидал их грязными подгузниками
17:51, 29.04.2021
Мужчина нанес более 100 ударов ножом сожительнице и еще 18 уже после смерти
15:40, 29.04.2021
На берегу реки очевидцы обнаружили окровавленное тело 25-летнего бизнесмена, рядом лежал серп
14:58, 29.04.2021
Создано приложение для смартфона, при помощи которого можно проверить ребенка на аутизм
14:36, 29.04.2021
Новые штрафы для кондукторов и изменения в ПДД: какие законы вступят в силу в мае 2021 года
14:04, 29.04.2021
Пресс-секретарь президента России прокомментировал продление нерабочих дней после 10 мая
14:02, 29.04.2021
Врачи рассказали, кому из россиян в большей степени грозит повторное заражение коронавирусом
13:49, 29.04.2021
Мужчина два года насиловал троих приемных дочерей: что решил суд?
13:28, 29.04.2021
Неизвестный мужчина напал на школьницу возле лицея и пытался затащить в гаражный массив
11:55, 29.04.2021
Легендарный киллер 90-х Саша-Солдат попытался выйти на свободу по УДО
11:40, 29.04.2021
Волков: Штабы Навального в России прекращают работу
11:39, 29.04.2021
В 9 российских городах ФСБ задержаны украинские неонацисты, готовившие массовые теракты
10:45, 29.04.2021
Хотел вернуть жену магией: мужчину жестоко убили во время оккультного обряда
10:42, 29.04.2021
«Решился ради жены»: во время оккультного ритуала зарубили мужчину
08:42, 29.04.2021
Врач рассказал о том, как влияет время рождения человека на всю его жизнь
08:09, 29.04.2021
Татарстан вышел на первое место в федеральном рейтинге по количеству совершенных убийств
21:57, 28.04.2021
Не выдержала: женщина задушила парализованного мужа после 20 лет ухаживаний за ним
21:08, 28.04.2021
Влетел точно в голову: на стройке мужчину убил упавший с высоты 30 этажа, клепальник
20:00, 28.04.2021
Дмитрий Медведев рассказал, как Россия будет переходить на четырехдневную рабочую неделю
19:00, 28.04.2021
Росгвардеец изнасиловал 11-летнего мальчика, заступившегося за свою мать-инвалида: вынесен приговор
17:50, 28.04.2021
15-летние подростки жестоко избили сверстника, ему на лечение собирают деньги
17:11, 28.04.2021
Сотрудники МВД РФ раскрыли деятельность ОПГ, которая похищала средства покупателей «КАМАЗов»
16:52, 28.04.2021
Двое мужчин провалились в канализационный люк, один из них погиб
15:41, 28.04.2021
Участковый не поверил девочке, которая сообщила, что ее маму убивают, позже был обнаружен труп
15:09, 28.04.2021
Журналиста Алексея Пивоварова подозревают в подделке документов на оружие
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
14:28, 28.04.2021
В магазинах России обсуждают повышение цен на гречку
13:38, 28.04.2021
Мужчина прятал 8-летнего ребенка в заброшенном доме и предлагал ему сожительство
12:37, 28.04.2021
Спортсменка из Набережных Челнов оказалась в центре мирового спортивного скандала с флагом РФ
11:42, 28.04.2021
Эксперты заявили, что в России уже началась третья волна коронавируса
11:35, 28.04.2021
Российский блогер погиб на съемках нового видео в Тик-Ток
11:09, 28.04.2021
Родители покупают у бомжей вшей в качестве лекарства детям
09:52, 28.04.2021
16-летний подросток предстанет перед судом за то, что приковал подругу наручниками к батарее
08:14, 28.04.2021
В Казань приедет российский премьер-министр Михаил Мишустин
08:04, 28.04.2021
Устроили месилово на вокзале: полиция задержала бойцов ММА Артема Тарасова и Никиту Солонина
07:53, 28.04.2021
Конституционный суд в России разрешил забирать у должников единственное жилье
05:00, 28.04.2021
Суд вынес приговор блогеру, в эфире которого умерла девушка
19:00, 27.04.2021
Сбер намерен открыть в своих отделениях аптеки, где таблетки можно покупать поштучно
17:40, 27.04.2021
В водоеме следователи обнаружили сумку с частями тела женщины, которая пропала в 2017 году
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:43, 27.04.2021
Грабители из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда
14:44, 27.04.2021
Следователи арестовали женщину, которая сняла порно со своими собственными детьми
10:03, 27.04.2021
Воры, чтобы отомстить, убили и сожгли 90-летнего ветерана
08:15, 27.04.2021
Сильные мира сего: в Казани через несколько дней встретятся премьер-министры стран ЕАЭС
08:04, 27.04.2021
Привиться или просто переболеть? Врачи рассказали, что лучше
07:51, 27.04.2021
В Минтруде рассказали, как следует оплачивать россиянам дни с 4 по 7 мая 2021 года
21:00, 26.04.2021
Казань вошла в ТОП-3 самых лучших городов России для жизни
20:00, 26.04.2021
Владимир Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в армию
19:00, 26.04.2021
Не вызывала «Скорую»: вынесен приговор женщине, маленькая дочь которой обварилась кипятком насмерть
17:51, 26.04.2021
Семиклассник избил директора школы из-за того, что она хотела его успокоить
16:55, 26.04.2021
Мужчина убил знакомого, расчленил его тело и закопал в лесополосе из-за телефона
15:34, 26.04.2021
«Всем спасибо, все пока свободны»: прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
15:17, 26.04.2021
«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
10:48, 26.04.2021
Разрядившаяся батарейка стала причиной гибели четверых людей: двоих взрослых и двоих детей
10:07, 26.04.2021
В России предложили продлевать отпуска тем, кто выберет отдых на территории РФ
09:10, 26.04.2021
Стало известно, как работодатели отнеслись к длинным майским выходным, объявленным Путиным
08:27, 26.04.2021
Девочка-школьница погибла в сточной канаве, пытаясь достать из нее свой рюкзак
08:13, 26.04.2021
Жители России назвали доходы, которые необходимы, чтобы жить достойно
06:00, 26.04.2021
В Казани сыграли свадьбу участники шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице» Ильназ Гарафиев и Дарья Ткач
05:00, 26.04.2021
Артист-факир, проводивший огненное шоу, загорелся прямо на улице во время представления
01:00, 26.04.2021
Педикюр и массаж: сотрудники зоопарка в Крыму показали, как живут подравшиеся слонихи из Казани
20:00, 25.04.2021
Минтруд объяснил, почему численность россиян к 2025 году заметно сократится
19:00, 25.04.2021
Почти 140 тысяч человек не сумели по новым правилам сдать экзамен на водительские права
16:36, 25.04.2021
Дураки и дороги: пьяная компания, возмущенная качеством российских дорог, избила дорожных рабочих
15:26, 25.04.2021
Водителям назвали 5 эффективных способов вернуть двигателю мощность после зимнего периода
15:12, 25.04.2021
Водители маршруток отказались перевозить инвалида без ног
12:04, 25.04.2021
Названы 10 продуктов, способных на самом деле продлить молодость и замедлить старение
10:11, 25.04.2021
Заработную плату за апрель россияне получат до 30 апреля из-за новых «путинских» выходных
08:51, 25.04.2021
Если б был он султан: 50-летний мужчина лишился детородного органа после секса с тремя женщинами
08:35, 25.04.2021
Доктор Мясников назвал довольно неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
08:24, 25.04.2021
Эксперты назвали способ получить двойной оклад за сделанную работу
06:15, 25.04.2021
Обвиняемый в убийстве криминального авторитета Япончика в суде признал вину
01:15, 25.04.2021
Главу управления ФСИН по Забайкалью и еще одного человека убили во время конфликта на охоте
17:50, 24.04.2021
«Меня убивают!»: в сети появилось видео жестокого избиения заключенного в исправительной колонии
16:22, 24.04.2021
Следователи нашли останки шестилетней девочки, которая пропала еще в сентябре 2020 года
15:42, 24.04.2021
Во время субботника молния убила сотрудницу администрации
10:55, 24.04.2021
23-летний молодой человек жестоко избил взрослую женщину за отказ в сексе
20:00, 23.04.2021
Мужчина, 4 года бывший в рабстве, смог сбежать, таксисту давали 100 тысяч, чтобы вернул раба назад
19:00, 23.04.2021
Школы в России меняют график работы после сообщения о продлении майских выходных
15:17, 23.04.2021
Путин подписал указ о непрерывных выходных в мае: страна будет отдыхать с 1 по 10 мая
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
12:47, 23.04.2021
Дядя 13-летней девочки насиловал ее после ареста родителей-педофилов
10:49, 23.04.2021
Фигуристку Алину Загитову могут исключить из сборной России
10:03, 23.04.2021
В России предлагают использовать маткапитал для покупки жилья без взятия ипотеки
09:47, 23.04.2021
Роструд рассказал о длинных предстоящих выходных: сколько и когда будем отдыхать?
08:23, 23.04.2021
ГИБДД подготовила новые правила дорожного движения в России: за что начнут штрафовать?
08:10, 23.04.2021
Суд вынес приговор лидеру ОПГ за убийство 8 человек в 90-хх
07:54, 23.04.2021
В течение полугода в России будут существенно ужесточены наказания за домашние побои
20:00, 22.04.2021
Врач, который убил и расчленил супругу, внезапно решил отказаться от признательных показаний
19:00, 22.04.2021
СК проверит издевательства подростков над дочкой фронтовика
16:22, 22.04.2021
Рост цен на основные продукты в России в три раза опередил темпы инфляции
09:57, 22.04.2021
Певица Мария Максакова назвала своего бывшего вором в законе и попросила МВД проверить его
09:42, 22.04.2021
Российский врач Александр Мясников рассказал, как дата рождения человека влияет на его здоровье
08:10, 22.04.2021
Звезду сериала «Глухарь» нашли мертвым: тело актера лежало в его квартире почти месяц
07:57, 22.04.2021
Майские праздники могут быть продлены - Минтруд рассматривает вопрос
13:11, 21.04.2021
Владимир Путин пообещал еще одну выплату от государства на детей по 10 тысяч рублей
10:05, 21.04.2021
По обвинению в педофилии арестовали преподавателя Высшей школы экономики
08:14, 21.04.2021
Для розыска авто и обжалования электронных штрафов МВД запускает систему «Паутина»
07:58, 21.04.2021
Роспотребнадзор вводит двойное тестирование на коронавирус для всех, кто возвращается в РФ с 1 мая
20:00, 20.04.2021
Путин подписал закон о приоритетном зачислении в вузы детей сотрудников МВД и Росгвардии
19:00, 20.04.2021
Пассажиры перерезали горло таксисту, а он чудом выжил, благодаря второму подбородку
16:41, 20.04.2021
Прокуратура намерена просить ликвидации ФКБ и штабов Алексея Навального
16:36, 20.04.2021
Полицейские прикрыли притон, в котором заставляли работать несовершеннолетних девочек
12:46, 20.04.2021
Супруги с малышом при помощи детской коляски мастерски обокрали магазин бытовой техники
11:56, 20.04.2021
Мужчина отвез жену в больницу, а после зарезал двух сыновей и решил покончить с собой
09:39, 20.04.2021
«Протесты, цены и нашествие волков»: эксперты рассказали о самых главных страхах россиян
08:05, 20.04.2021
Семеро пострадали, погиб ребенок при взрыве газа в жилом доме
07:53, 20.04.2021
Определено, в каком формате и как пройдет «Бессмертный полк» в 2021 году
00:01, 20.04.2021
40 миллиардов - цена вопроса: скоростная трасса Москва-Казань будет запущена к началу 2024 года
14:28, 19.04.2021
Премьер Мишустин утвердил льготную ипотеку на строительство частных домов
12:00, 19.04.2021
Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев рассказал, как он назвал новорожденного второго сына
10:00, 19.04.2021
«Как меня штырит»: подросток, устроивший смертельное ДТП, отправил странное сообщение в школьный чат
18:50, 18.04.2021
Полицейские застали мигранта, который пытался изнасиловать 13-летнего мальчика
12:50, 18.04.2021
59-летний мужчина погиб под колесами собственной иномарки
19:47, 17.04.2021
Депутата подозревают в сексе с 14-летней девочкой, которая занималась проституцией
13:31, 16.04.2021
В Интернет слили электронную базу данных сторонников Алексея Навального
10:44, 16.04.2021
Всех посчитают: регистрация на Госуслугах в стране может стать автоматической
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
14:43, 14.04.2021
В шоу «Маска» появятся новые участники накануне финала
13:01, 14.04.2021
Перед судом предстанет женщина, помогавшая подруге прятать труп забитого скалкой любовника
09:56, 14.04.2021
Обнаженный мужчина совершил акт самосожжения на городской площади
16:44, 13.04.2021
Навальный решил судиться с колонией, в которой сидит, за отказ выдать ему Коран
14:45, 13.04.2021
Кремль: россиян могут отключить от Visa и MasterCard
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
11:55, 13.04.2021
Ростуризм рассказал, как будут возвращать деньги туристам за туры в Турцию и Танзанию
09:50, 13.04.2021
Издевались долго: двое мужчин и женщина побили и изнасиловали 18-летнюю девушку
14:28, 12.04.2021
В России предложили продлить майские праздники за счет новогодних каникул
12:55, 12.04.2021
Мужчина с ножом набросился на беременную в подъезде и тяжело ранил в живот
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью