В Татарстане в ближайшие два дня температура воздуха ночью опустится до 0 градусов, но похолодание будет временным.

По данным Гидрометцентра, завтра, 5 мая, в ночное время термометры покажут +2..+7 градусов, днем будет немного теплее - до +14, местами прогнозируют дождь. Самой холодной станет ночь четверга - температура воздуха опустится до нулевой отметки, максимум в темное время суток она составит +5 градусов. Днем будет +15..+20, осадков не ожидается.

По предварительному прогнозу в предпраздничные дни снова потеплеет: синоптики РТ обещают до +6..+11 ночью и +17..+23 градуса днем.