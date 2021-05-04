В Кировском районе Казани начался снос домов на территории, где пройдет дорога - дублер Горьковского шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов.

Как уточнили в инстаграм-аккаунте администрации, владельцы жилья, которое подлежит сносу, уже получили компенсации. Однако в комментариях к посту горожане считают, что сумма выплат не слишком справедливая, как и сам факт сноса.

"Этот пост может нравится только тем, кого не затронул снос домов и дач((("

"Поверьте,там очень хорошая компенсация. Моя клиентка одна из тех, кого сносят,очень хорошую сумму дали, считали вероятно до куста смородины и малины. Так что,тут не стоит жаловаться"

"Где-то писали, что размер компенсации - 75 тысяч за сотку"

"И это считается очень хорошей компенсацией за землю в 10ти минутах от Кремля...было бы смешно, если б не было так грустно"

"На такие деньги новую дачу уже не купишь в такой- же близости от города.."

"Как жаль, у кого-то там частичка души осталась", - пишут казанцы. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена)

Еще один вопрос, который волнует горожан в связи со сносом строений, это уборка оставшегося на месте домов мусора.

"Вы конечно молодцы, дома хорошо сносите, но убирать этот мусор тоже нужно сразу, а не оставлять все лежать месяцами", - возмутилась жительница Казани.

Как пояснили в администрации районов, для вывоза мусора от сноса домов ожидается подтверждение финансирования.

Напомним, что строительство дороги-дублера началось в июне прошлого года, всего из-за строительства под снос пойдут более 400 домов.