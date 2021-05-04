В Казани мужчина по имени Адель явился в маркетплейс на улице Сахарова, чтобы разобраться с бывшей женой, работающей в интернет-магазине. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Iptash.

Мужчина держал в руке предмет, похожий на гранату, и кричал, что все вокруг взорвет, если женщина откажется выйти с нам на разговор на улицу. А через несколько секунд он схватил сумочку бывшей супруги и с ней выбежал на улицу. В сумке были документы, деньги, служебный телефон.

Мужчину ищут по всему городу. На нём была джинсовая голубая куртка и чёрная кепка, а машину свою, по последним данным, он бросил на улице Глушко.