В Казани у дома № 156 на улице Сахарова 3 мая был обнаружен труп мужчины. Тело лежало на улице. Полицию вызвали очевидцы, которые поделились первыми кадрами с места с телеканалом Татарстан-24.

По предварительной информации, мужчина был бездомным. Нашлись очевидцы, которые сообщили, что он шел, упал и разбил себе лицо. После этого он встал, зашел в кафе неподалеку, попросил выпить воды. А потом вышел на улицу, сделал всего несколько шагов, упал и умер.

Местные жители не раз видели этого бродягу. Его знают как местного алкоголика, говорят, что на фоне перепоя у него неоднократно случались эпилептические приступы. Но точную причину гибели человека установят судебно-медицинские эксперты. Полиция продолжает разбираться в случившемся.