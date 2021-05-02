Власти РТ рассказали, как пандемия коронавируса повлияла на туристический сектор. Выяснилось, что гостиничный сектор Казани на фоне пандемии почти не изменился, но у гостиниц и хостелов накопились существенные долги.

Как рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, в Казани закрылось не более 10 гостиниц и хостелов.

"Год был тяжелым для туриндустрии в целом, и этот год начался тоже не так просто. Есть накопленные долговые обязательства с прошлого года. Мы надеемся, что при закрытых границах некий повышенный спрос на отдых внутри страны позволит гостиницам немного компенсировать потери прошлого года", — сказал Иванов в программе "Интервью без галстука".

Чиновник отметил, что стоимость номеров в отелях Казани почти не увеличилась. Если в Краснодарском крае или Крыму цены выросли в разы, то в Татарстане, отметил Иванов, они остались примерно на уровне 2019 года.

Сегодня в Казани работает 245 гостиниц и хостелов, общее количество номеров - более 8 тысяч.