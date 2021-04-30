Следователи Татарстана возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего гражданина иностранного государства. Он подозревается в покушении на убийство 35-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, 29 апреля подозреваемый сел в первое попавшееся такси. Он через знакомого объяснил 35-летнему таксисту, куда нужно ехать. Мужчина поехал по указанному адресу. На улице Тукая молодому человеку показалось, что таксист везет его не туда и намерен совершить в отношении него противоправные действия. Он достал нож и ударил им водителя в шею, после чего убежал.

Потерпевшему своевременно была оказана медпомощь. Задержанный молодой человек признал причастность к совершению преступления. На данный момент он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.