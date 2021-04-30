Военный следственный отдел завершил предварительное расследование по уголовному делу в отношении военнослужащего старшего лейтенанта Галимова. Его обвиняют в покушении на хищение имущества, совершенное с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что с августа 2020 года по февраль 2021 года психолог группы по работе с личным составом Галимов получил от военнослужащего взятку 20 тысяч рублей, чтобы допустить военнослужащего к службе по контракту. Преступление не было доведено до конца.

В ходе предварительного следствия подозреваемый раскаялся в содеянном. Суд наложил арест на его машину марки «Шевроле Круз» на сумму 510 тысяч рублей.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Казанский гарнизонный военный суд.