В Казани после рейда ГИБДД выявлено, что электросамокаты, которые жители бросают в городе, мешают пешеходам и маломобильным группам населения. Поэтому было принято решение вводить штрафы за умышленное создание помех в движении. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Нарушение по административному кодексу карается штрафом – для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц – от 25 тыс. рублей; для юридических лиц – от 300 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы для юридических лиц могут увеличиться до 1 млн рублей», - отметил начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев.

Ранее в мэрии уже обсуждали неудобные стоянки самокатов.