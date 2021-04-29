Киллер 1990-х годов Саша-Солдат, отбывающий 24-летний срок в колонии строгого режима, подал ходатайство на перевод в колонию-поселение. При этом в январе он просил поменять ему реальный срок на ограничение свободы. Как сообщает RT прокуратура выступила против ходатайства. Его срок должен закончиться в 2021 году.

Александр Пустовалов (Саша-Солдат) один из самых известных российских киллеров 90-х. Он состоял в ОПГ Ореховская, в составе которой совершил около 20 убийств. Его задержали в 1999 году. На данный момент он отбывает наказание в Тверской области.

В январе 2021 года суд рассматривал ходатайство о замене неотбытой части срока ограничением свободы, ссылаясь на то, что раскаялся, «утратил общественную опасность», трудоустроен и принимает активное участие в общественной жизни колонии.

Суд счел доводы Пустовалова и представителей колонии недостаточными для его освобождения. Также по

«С учётом изложенного, учитывая данные о личности осуждённого, оценивая его поведение в течение всего времени отбывания наказания, времени, прошедшего с момента последнего взыскания, а также незначительного времени со дня снятия его с профилактического учёта как лица, склонного к нападению на сотрудников администрации, суд приходит к выводу об отсутствии достаточных оснований для удовлетворения ходатайства Пустовалова А.С.», — цитирует решение суда RT.

В апреле осужденный подал ходатайство о переводе в колонию-поселение. Дата его рассмотрения еще не назначена.