В Санкт-Петербурге полиция задержала двух известных российских бойцов ММА - Артема Тарасова и его друга Никиту Солонина. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Оба спортсмена возвращались из Москвы и по непонятным причинам на Московском вокзале поскандалили с неизвестным мужчиной и устроили драку. Оба задержаны полицией до выяснения всех обстоятельств.

Тарасов подтвердил сведения о задержании на своей странице в Instagram. Он отметил, что вместе с ним задержали бойца Никиту Солонина. Подробных сведений о задержании бойцов пока нет.

Артем Тарасов — российский боец смешанных единоборств, блогер. Для популяризации спорта и единоборств он начал вести YouTube-канал.

20 февраля пауэрлифтер Михаил Кокляев одержал победу над блогером Артемом Тарасовым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Противостояние длилось все четыре раунда. Кокляев победил по очкам. После боя пауэрлифтер заявил, что готов к реваншу с блогером. Тарасов также заявил, что снова намерен встретиться на ринге с Кокляевым.