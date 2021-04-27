Под Петербургом следователи обнаружили хозяйственную сумку с частями тела без вести пропавшей в 2017 году женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Установлено, что к преступлению может быть причастен 30-летний мужчина, который является обвиняемым в убийстве по уголовному делу, возбужденному в Ростовской области.

На данный момент по уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.