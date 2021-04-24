24 апреля по номеру пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в Казани на улице Аделя Кутуя №10. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

На месте спасатели установили, что горит квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Самостоятельно по лестнице эвакуировали 15 человек. Пожарные из горящей квартиры спасли мужчину с диагнозом «отравление продуктами горения» его отвезли в больницу.

Ликвидация открытого горения в 11:16. В результате пожара сгорели вещи в квартире на площади 4 квадратных метров.

На данный момент устанавливается личность потерпевшего и причина возгорания.