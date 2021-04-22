В исполкоме Казани сообщили дату и время прощания с советником мэра по вопросам религии Дмитрием Хафизовым. Оно состоится 24 апреля.

«Церемония прощания будет проходить с 08:00 в Крестовоздвиженском храме Казанского мужского Богородицкого монастыря. Отпевание начнется в храме в 10:00. Официальная панихида и захоронение состоится на Самосыровском кладбище в 12:00», - говорится в сообщении.

Напомним, Дмитрию Хафизову было 56 лет. По неподтвержденной информации он скончался от коронавируса.