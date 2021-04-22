Перевозки в Татарстане под присмотром современных технологий

Предприятия республики Татарстан стали активнее внедрять цифровые технологии для логистики и безопасности. С наступлением весны аналитики МегаФона зафиксировали в регионе 20%-ый рост спроса на решения для определения геолокации. Татарстан вошел в топ-3 территорий Поволжья по количеству подключений услуги «Контроль кадров».

Помимо Татарстана весенний бизнес-ажиотаж затронул Башкирию и Самарскую область. В среднем ежемесячно каждый 10-ый клиент, использующий цифровые инструменты МегаФона, приобретает сервис для координации сотрудников. Чаще его применяют газонефтедобывающие, строительные, транспортные компании, а также предприятия розничной торговли.

Решение «Контроль кадров» помогает минимизировать внештатные ситуации и упростить координацию разъездных сотрудников: мерчендайзеров, торговых представителей, инженеров, строителей, водителей и курьеров. Тем самым продукция быстрее попадает в продажу, ремонтная бригада оперативнее реагирует на заявку, а посылки вовремя доходят до адресата.

Использовать сервис можно благодаря SIM-картам, установленным в мобильных устройствах. Они автоматически определяют и передают местоположение, исходя из координат, полученных по данным сотовой сети и спутников. Информация отображается на онлайн-карте в личном кабинете работодателя. Веб-интерфейс позволяет в режиме реального времени анализировать данные, закрепить зону за сотрудником, поставить задачу и отследить ее выполнение.