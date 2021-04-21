Объявления «финской» ярмарки уже не первый год можно увидеть в различных районах Казани и в других крупных городах по всей стране. Из раза в раз они остаются практически неизменными – меняется только дата проведения, причина и бренды одежды. Причина распродажи всегда разная – раньше говорилось о санкциях, сегодня же ссылаются на коронавирус и закрытые границы. Указанных брендов одежды также не существует. Сложно уже сказать сколько доверчивых покупателей было обмануто, но когда обман вскрылся, предъявлять обвинения уже становится некому – помещение опустело, а от вчерашнего «праздника» остались лишь воспоминания… и расклеенные листовки на пару километров вокруг.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с бывшей сотрудницей ярмарки Дианой (имя изменено) и узнал, как всё устроено.

Диана, как вы попали в эту организацию?

Я нашла объявление на «hh.ru» от «THE AWAKENING GROUP», в вакансии было указано, что это организация мероприятий.

Вам рассказали, что конкретно вы будете делать?

Нет, но я и не задавала много вопросов, может только озвучили оклад, поэтому обо всём узнала уже по факту.

Чем конкретно вы занимались?

Всем, там все делают все. Я только одну неделю работала в Казани, остальное время мы ездили по городам, нам оплачивали съемное жилье и питание. Там первые дни идёт реклама мероприятия в разных точках, последующие три дня сама ярмарка. Реклама – это как раз расклейка объявлений, рассказ местным жителям "истории" ярмарки, и вовлечение в них, а сама ярмарка – это создание атмосферы праздника, и сами продажи.

В разных точках? Это как?

Групп было много, одна группа – одна ярмарка в конкретном месте, и так по всей России. В крупных городах было по несколько групп.

Расскажите, пожалуйста, поподробнее о процессе работы – про рекламу и ярмарку, что конкретно происходило?

Ну, если на счет рекламы, то расклеивали очень много объявлений, наверное, на километр вокруг, перебивали любую другую рекламу, отчитывались. Что касается работы с людьми, то в основном подходили к пожилым людям, очень долго рассказывали про ярмарку, вовлекали их. На следующий день ехали на другую точку и делали тоже самое, и так три дня. Когда начинался день ярмарки, за час до открытия развешивали одежду, включали музыку и создавали ажиотаж у входа - создавали очередь, устраивали розыгрыш среди покупателей на какую-нибудь вещь. Потом начинали продавать, в это время нужно было поддерживать «настроение ажиотажа» – движение, шум и так далее. Оплата была только наличными, никаких чеков и других документов. После окончания ярмарки паковали вещи, ехали на склад, проводили собрание, и ложились спать

Розыгрыш был настоящим?

Точно не знаю, но вполне могло быть, что это чей-нибудь знакомый (сотрудников).

Что обсуждалось на собрании?

Как обычно – цели и результаты. Планы ставились на неделю и на отдельные дни, всё зависело от группы – большая или маленькая, новая или опытная. Если выполняешь план, то к окладу прибавляли какую-то сумму, это заранее обговаривалось. Для нас сто тысяч за день считалось плохой суммой. За неделю могло получиться от трёхсот тысяч до миллиона. Если план не выполняли, то разбирали почему.

Долго вы там проработали?

Около двух месяцев, ушла, когда поняла, что всё это обман. Не хотелось рассказывать ложную историю. Там ведь действительно сложно было понять натуральная это кожа или нет, тот ли материал, или из той ли страны. Никто открыто не говорил, что это китайская ерунда. Я видела какие-то надписи на коробках, но не придала этому значения. Позже, наблюдая за тем, что происходит, начало постепенно доходить.

Вам заплатили за работу? Я слышал, что такие работодатели нередко обманывают и своих работников.

Да, свои шестьдесят тысяч я получила, тридцать из которых благополучно потеряла вместе с сумкой в такси. Карма, наверное.

Что делать и кому жаловаться?

Необходимо всегда быть настороже и руководствоваться Законом о защите прав потребителей, восьмая статья которого гласит, что «потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах)». Эти сведения должны быть доступны при покупке. Также следует знать и о девятой статье закона, согласно которой продавец должен проинформировать потребителя о фирменном наименовании своей организации, адресе и режиме её работы, эти сведения должны быть размещены на вывеске, а если это индивидуальный предприниматель, то он также должен предоставить информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. Это касается и торговли во временных помещениях, на ярмарках, с лотков и в других случаях.

Если потребитель обнаружил, что его обманули, то ему следует обратиться с письменной претензией к продавцу, и потребовать возмещения вреда. В случае отказа или игнорирования, потребитель вправе подать исковое заявление в суд о защите прав потребителя. Также обманутый покупатель вправе обратиться с жалобой в Управление Роспотребнадзора.

Фактически, проблема состоит в том, что согласование внеплановой проверки занимает не один день. К этому времени, на месте проведения ярмарки, не останется ни следа. Также стоит учесть очень маленький размер штрафов для физических (от 3 до 5 тысяч рублей) и должностных (от 12 до 20 тысяч рублей) лиц, юридическому лицу может грозить от 100 до 500 тысяч рублей.

Что касается такого агрессивного подхода к рекламе, как клеить листовки на всевозможные поверхности вокруг ярмарки, то в такой ситуации можно обратиться к полицейским для составления протокола об административном правонарушении по статье 14.37 КоАП РФ «Нарушение требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции».

С 1 января 2021 года в России вводится обязательная маркировка одежды, розничная продажа немаркированной одежды запрещена, поэтому деятельность вышеуказанных гастролеров в случае отсутствия маркировки ряда товаров может подпадать под статью 171.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Несмотря на всё вышесказанное, лучшая защита – быть бдительным, и оберегать себя и своих близких от сомнительных сделок.

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