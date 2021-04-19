В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Татарстана, который отбывает наказание за убийство двух лиц и покушения на убийство. На этот раз возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по области.

По версии следствия в 1998 году по настоящее время 50-летний уроженец Татарстана занимает высшее положение в преступной иерархии, обладает авторитетом в уголовной среде, руководит и управляет лицами, входящими в преступную иерархию.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы за совершение в 2003 году в Нижнекамске двух убийств и покушения на убийство, совершенные по найму организованной группой. С 2015 года осужденный отбывает наказание в колонии Иркутска.

В рамках расследования уголовного дела следователи допросили более 100 свидетелей, проведен ряд судебных экспертиз. На данный момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.