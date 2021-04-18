С начала пандемии в Татарстане туристов, которые вернулись из иностранных курортов, оштрафовали на 2 млн рублей. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

Из 114 725 жителей тесты ПЦР сдали только 112 162 человека, за что были оштрафованы. За весь период пандемии было зафиксировано 83 завозных случая коронавируса.

«Более 40% из этого числа вирус попал в Татарстан из Турции, в 30% - из Краснодарского края и 13% из Крыма», - отметила спикер.

Ранее стало известно, что до 1 июня 2021 года Россия прекратила авиасообщение с Турцией.