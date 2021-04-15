Жителю Казани, директору фирмы, грозит 6 лет тюрьмы за аферы с субсидиями Фонда кино. Накануне в Вахитовскомй районном суде Казани состоялось заседание по делу директора "Киномаг+" Павла Волкова. Волкова обвиняют в крупных махинациях с деньгами Фонда кино. Общий ущерб составил более 20 миллионов рублей.

В 2015 году Российский Фонд кино выделил Мамадышскому ДК субсидии на 5 миллионов, на эти средства должны были быть созданы комфортные условия для показа российских фильмов. По результатам электронного аукциона, поставщиком оборудования для кинотеатра стал Павел Волков.

По документам, доставка оборудования состоялась в течение 5 дней. На деле процесс этот растянулся на месяцы. К тому же техника не соответствовала заявленным в техзадании требованиям: обещали экран для показа картин в 3D, а доставили обычный экран и т.д.

Следом Волков заключил и другие похожие контракты - с ДК в Актаныше, например, с ДК Кукмора.

Слушание в суде продолжается.