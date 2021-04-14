В Санкт-Петербурге трое выходцев с Кавказа травмировали целый взвод курсантов. Второкурсники Военно-медицинской академии взводом шли из столовой к общежитию. Группой из 30 человек командовал майор медицинской службы. На перекрестке взвод остановился в ожидании разрешающего сигнала светофора. Один из военных курсантов нечаянно задел своим рюкзаком идущего мимо молодого человека. Тот покрыл курсант отборным матом и пригрозил "сорвать с него погоны".

Курсант ответил прохожему, что не он выдавал их, не ему и срывать. После этого взвод пересек перекресток улиц, и “травмированный” прохожий и двое его друзей догнали учащихся и набросились с кулаками на курсанта с рюкзаком. Трое молодых людей были выходцами с Кавказа. Завязалась массовая драка.

В итоге у одного курсанта медики диагностировали разрыв мягких тканей живота, а еще у одного – перелом шейных позвонков.