Перед судом в Татарстане предстал мужчина, который незаконно присвоил себе более 150 рублей в качестве зарплаты за вымышленную им работу на вымышленных должностях.

В Бугульме директор МУП «База отдыха им. А.Д. Губина» назначил себя на придуманные им должности и незаконно присвоил себе более 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Татарстану.

Суд признал 63-летнего жителя Бугульмы виновным в присвоении и растрате вверенных ему денег. Подсудимый, впрочем, свою вину так и не признал.

Осужденному директору запретили в течение двух лет занимать руководящие и хозяйственные должности. Также он должен вернуть все незаконно присвоенные деньги. На его арестованную машину уже обращено взыскание.