Вахитовский районный суд города Казани решил арестовать бывшего полицейского, которого подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Накануне материалы дела поступили в суд, следствие просило об аресте. Просьбу судьи удовлетворили, и бывший страж порядка отправится под арест до 7 июня 2021 года.

Авария случилась в минувший вторник 6 апреля. Экс-полицейский за рулем Hyundai TG проскочил на красный сигнал светофора и врезался в Mitsubishi Lancer, в которой в итоге пострадали пять человек, четверо из них в тяжелом состоянии попали в реанимацию. При этом виновник предпочел сбежать.

Позже стало известно, что за рулем Hyundai был бывший полицейский. В ходе проверки МВД по Татарстану мужчину уволили. В следственном комитете России по РТ сообщили, что подозреваемому 29 лет.