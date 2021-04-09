12 апреля в Казани можно сделать бесплатный рентген челюсти к старту нового сериала на ТНТ

Уже в этот понедельник, 12 апреля, любой житель Казани сможет бесплатно сделать рентген челюсти. Таким образом он подготовиться к премьере комедии, которая заставит его много улыбаться во все тридцать два зуба.



Для этого Вам нужно обратиться в стоматологическую клинику «Айболит» по адресу Максимова, 1 и проверить свою улыбку в рамках акции «УЛЫБКА МИЛИЦИОНЕРА С РУБЛЕВКИ», которая приурочена к старту нового сериала «Милиционер с Рублёвки» на ТНТ*.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (843) 255-41-41

Сериал расскажет историю о молодости одного из самых смешных полицейских страны Володи Яковлева. Сюжет развивается в 1994 году, когда Яковлев устроился работать в правоохранительные органы, закончив Школу милиции. Он только учится оперативной работе, расследует запутанные дела лихих девяностых и уже тогда ярко улыбается.



ТНТ и рентген-кабинеты в стоматологических клиниках города дают возможность всем зрителям встретить новый сериал в полном вооружении своей улыбки и улыбаться так же широко, как и сам Яковлев.



12 апреля в 21:00 телеканал ТНТ начнет показ предыстории «Полицейского с Рублёвки». Молодого Володю Яковлева сыграл Артём Сучков, уже примерявший на себя этот образ в четвёртом сезоне «Полицейского с Рублёвки». Каждая серия будет посвящена конкретному явлению 90-х.

Смотрите комедийный сериал «Милиционер с Рублёвки» на ТНТ – с понедельника по четверг в 21:00.

*Возможны противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Акция проводится 12 апреля 2021 года. Организатор и продавец: ООО «Медицинский центр «Айболит», Россия, Казань, ул. Серова, д.51/11, ОГРН 1121690033057, Лицензия № ЛО-16-01-008247 от 14.07.2020 г.