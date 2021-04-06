Международный аэропорт "Казань" проводит конкурс на закупку портативных сенсоров паров взрывчатки. Стартовая цена, сообщается на сайте госзакупок, оценивается в 3 миллиона 870 тысяч рублей.

Аэропорт собирается купить три таких сенсора. "Умные" приборы могут улавливать пары взрывчатки и за 2 секунды показывать, есть ли рядом опасные вещества, к какому типу они относятся, как называются.

Подобные сенсоры уже применяются работниками воздушной гавани столицы Татарстана. И эта закупка - не ноу-хау, а докомплектация.