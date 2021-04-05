В Березниках женщину отправили в колонию за секс с 12-летним подростком. Ранее региональное управление Следственного комитета поясняло, что с ноября 2018 года по июль 2020 года женщина состояла в интимных отношениях с несовершеннолетним, на момент начала этого романа мальчику было всего 12 лет.

Год назад пермячка родила от юного любовника ребенка, и крохе сейчас 8 месяцев. Судебное заседание провели в закрытом режиме. Женщину приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима, под стражу взяли в зале суда.

Маленькую дочь осужденной временно будут воспитывать ее мать и муж.