Пригородный транспорт в Казань и ряд населенных пунктов около нее будет временно ходить по другому расписанию. С 9 апреля по 28 мая меняется расписание для электрички Канаш-Казань. Она будет отправляться в 8.47 и прибывать в 11.43.

7 апреля по техническим причинам будет сокращен маршрут следования 6 пригородных поездов. Маршрут № 6402 Казань — Бирюли на участке Высокая Гора — Бирюли отменяется, он будет следовать из Казани к Высокой Горе по действующему расписанию.

Электричка Бирюли — Васильево отменяется на участке Бирюли — Высокая Гора, она проследует из Высокой Горы в Васильево. На этом же участке отменяются поезда Бирюли — Краснозаринск и Бирюли — Паратск.