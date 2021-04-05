Пригородный транспорт в Казань и ряд населенных пунктов около нее будет временно ходить по другому расписанию. С 9 апреля по 28 мая меняется расписание для электрички Канаш-Казань. Она будет отправляться в 8.47 и прибывать в 11.43.
7 апреля по техническим причинам будет сокращен маршрут следования 6 пригородных поездов. Маршрут № 6402 Казань — Бирюли на участке Высокая Гора — Бирюли отменяется, он будет следовать из Казани к Высокой Горе по действующему расписанию.
Электричка Бирюли — Васильево отменяется на участке Бирюли — Высокая Гора, она проследует из Высокой Горы в Васильево. На этом же участке отменяются поезда Бирюли — Краснозаринск и Бирюли — Паратск.
комментарии
А стук знакомой электрички все чувства ностальгично гнал
Я скоро дома вон перрон знакомый и прошлого невозвратить опять
Я вспоминаю как то все училку, она поставила мне пять