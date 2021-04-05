На закрытие Всероссийского схода предпринимателей татарских сел приехал президент РТ Рустам Минниханов. В своей речи он не обошел стороной вопросов пандемии, отметил, как и Путин, что важным этапов в пути к победе над коронавирусом, стала вакцинация населения.

Он отметил, что из трех российских вакцин две были разработаны в научных институтах, которыми руководят татары. Он имел в виду генерального директора центра "Вектор" в Новосибирске Рината Максютова и гендиректора центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова.

" Руководители этих институтов - наши татарские парни. Это показывает, какие дельные люди наши соплеменники. Вакцину может сделать не каждый. Поэтому мы ими гордимся", - рассказал Минниханов.

Оба упомянутых руководителя медицинских учреждений, к слову, родились в Башкирии.