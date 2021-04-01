На чемпионате России после финиша подрались два лыжника – из Удмуртии Владислав Афанасьев и Антон Быков из Татарстана. Последний после проигрыша подъехал к Афанасьеву и начал высказывать претензии, а после пнул его, Афанасьев в ответ ударил спортсмена из Татарстана палкой.

Сегодня Антон Быков извинился за свою выходку, написал пост в «Инстаграм».

«Вчера после финиша я совершил грубейшую ошибку и ужасный поступок. Я позволил себе слишком много эмоций. Делать так совершенно неприемлемо, я сразу же пожалел о своих действиях. К сожалению, мои действия привели к дисквалификации обеих команд. Ещё вчера вечером я принес свои извинения тренерскому штабу команды Удмуртии, спортсмену лично. Сегодня утром я возместил сломанную палку спортсмену, мы пожали друг другу руки. Конфликт полностью исчерпан», - написал Быков.

Также он отметил, что команды Татарстана и Удмуртии соперники на лыжне, но соседи и большие друзья вне соревнований.