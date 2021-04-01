Полиция в Красноярском крае продолжает искать тело шестилетнего ребенка, спрятанное его матерью. По словам женщины, ребенок смертельно травмировался в результате несчастного случая, а труп мать с подругой закопали в лесу. Криминалисты и следователи прочесывают лес, но пока безрезультатно.

Женщины утверждают, что не причастны к гибели ребенка. Тем не менее возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Следователи считают, что в сентябре 2020 года 38-летняя мать, страдающая наркотической зависимостью, оставила шестилетнюю дочь на попечение своей подруги. Подруга с ребенком переехала из Красноярска в Уяр, именно там ребенка в последний раз видели живым.

В феврале этого года мать задержали за незаконный оборот наркотиков. Уже в СИЗО женщина написала заявление с просьбой установить местоположение своей дочери. Показания обе взрослые дамы меняли несколько раз. Они указывают на места в лесу, где, предположительно, закопали тело ребенка, но поиски пока не принесли результата.