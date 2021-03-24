В Казани у парка "Стамбул" на пересечении улиц Абсалямова и Чистопольской провалился асфальт. Огромная дыра зияет в дороге. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что автомобиль провалился накануне колесом в эту яму. Водитель получил ушибы при ударе о стекло.
Интересно, что тут совсем недавно проводились дорожные работы, стояли временные знаки. Теперь жители уверены, что при ремонте допустили какие-то существенные ошибки, и "сделали хуже".
Два года назад в апреле близ "Стамбула" был провал асфальта шириной около 2 метров. В нее тогда также провалилась иномарка.
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