Власти Татарстана выставили на торги катер Bombardier Utopia-185. Информация об аукционе размещена на сайте Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

В документах указано, что катер канадского производства выпущен в 2000 году, он оценивается в 463 950 рублей, шаг составляет 18,5 тысячи. В комплекте идет прицеп 2007 года выпуска. Все это выставляется на аукцион впервые.

Прицеп и катер находятся в удовлетворительном состоянии, однако двигатель катера работает неустойчиво, требуется ревизия из-за расхода масла, также нужна замена сальника. Водомет находится в удовлетворительном состоянии, требуется сборка, дистанционное рулевое управление и электрооборудование исправно, АКБ отсутствует.

Заявки на аукцион принимают до 21 апреля, торги состоятся 23 апреля. Посмотреть катер можно по адресу Константиновка, Ясеневая, 60, на площадке Управления материального обеспечения.

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