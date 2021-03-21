Здание бывшего ветеринарного института, где учился Николай Бауман, реконструируют и передадут КФУ. О реставрации рассказали в "Татинвестгражданпроект".

Строение, расположенное на улице Карла Маркса, имеет четыре этажа и подвал, оно признано памятником истории и культуры республиканского значения. После завершения работ в здании обоснуется Институт международных отношений КФУ, сейчас он находится на улице Пушкина. На первом этаже разместят библиотеку для работы на электронных носителях, актовый и обеденный залы, на втором - зал совещаний и помещения дирекции. В подвале планируется обустроить архив и технические помещения. В здании также будут аудитории для лекций и кабинеты преподавателей.

Напомним, революционер Николай Бауман родился в Казани, учился во 2-ой Казанской гимназии и ветеринарном институте, являлся членом большевистского крыла РСДРП. Побывал под арестом и в ссылке, откуда бежал в Цюрих. Там он познакомился с Лениным, участвовал в выпуске газеты "Искра". В 1903 году вернулся по поручению Ленина в Россию для борьбы с меньшевиками и организации подпольной типографии, в 1904 бы арестован, а в 1905 убит в Москве работником фабрики. Последнему не понравился призыв Баумана "Долой царя", и он нанес революционеру несколько ударов трубой, от которых он скончался.

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