Экс-чиновник и игрок команды КВН из Казани Игорь Сивов в "Инстаграме" рассказал, за что он себя ценит. Свои лучшие качества он упомянул в посте, где предложил подписчикам порассуждать, что они думают о самих себе.

"Я сам, часто бывает, что концентрируюсь на чем-то в себе и не замечаю других положительных качеств! И это, оххх, как мешает жить и развиваться. Я также каждый день учусь находить и отмечать в себе новые лучшие качества.

Так, например, я знаю, что я:

- отличный организатор

- я превосходно могу найти общий язык в любой компании

- я очень внимательный муж и отец

- я люблю делать сюрпризы и подарки ( но вот здесь давно учусь и себе также делать подарки и уделять внимание)

- я достигатор своих целей

Каждый день стараюсь находить в себе и развивать новые качества", - написал Сивов.

В комментариях под постом подписчики также оставили добрые слова о себе, начиная от скромного "Я любящая мама" и заканчивая фразами "Я лучшее творение Бога".

Напомним, ранее Сивов показал в соцсетях, как вместе с супругой - певицей Нюшей, их общей дочерью по имени Симба и сыном от предыдущего брака они целый месяц отдыхали на Мальдивах.