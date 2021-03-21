В честь 350-летия Петра I в Казани высадят дуб от желудя одного из знаменитых "петровских дубов". Дерево в Летнем саду Петербурга посадил император три века назад.

Сообщается, что для дуба выбрано два возможных места: это дом Михляева или усадьба Сандецкого. По одной из версий краеведов, в доме Михляева Петр I останавливался и даже отмечал свой 50-летний юбилей в 1722 году, во время Персидского похода. Сам дом находится по адресу Мусы Джалиля, 19, он был построен в 17-18 веках и на сегодняшний день является одним из самых старых каменных зданий в Казани. При невозможности высадить дуб именно здесь, локация будет заменена на усадьбу Сандецкого.

Дуб планируется высадить этой осенью, 350-летний юбилей императора будут праздновать в 2022 году.

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