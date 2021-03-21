Зооботсад в Казани празднует приятное пополнение. На свет появились 4 новых обитателя - камерунские козлята. Пока казанцы не могут увидеть малышей, они находятся на карантине под ветеринарным контролем, но уже в апреле камерунские козлята будут радовать горожан и гостей города, сообщили в пресс-службе исполкома Казани.

Камерунцы считаются одними из древнейших представителей коз-карликов. Родиной животных считается Камерун (от этого произошло название) в Африке, а их история длиной более 10 тысячелетий. Камерунские козы были рано приручены людьми. Во многих странах их и сегодня принято держать как домашних питомцев. В страны Европы козочки попали не так давно, в XIX веке, благодаря морякам-китобоям, бравшим миниатюрных питомцев на корабли.