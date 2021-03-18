Главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев предсказал обвал российского рубля и рассказал, когда это должно случиться. По его мнению, опасным будет период второй половины 2021 года. Именно тогда произойдет снижение стоимости российской валюты.

С лета начнется рост на импорт и спрос на валюту - люди поедут отдыхать. Васильев подчеркнул, что ожидается ослабления рубля на уровне 77 к доллару и 90 к евро.

Также во второй половине года Россия будет рассчитываться по внешним долгам. Аналитик отметил, что у доллара есть поддержка, при которой он "давит" валюты других стран. Это - рост уровня мировой инфляции и рост рыночных ставок.

Минфин России с 5 марта увеличил ежедневные покупки валюты почти в три раза. До 6 апреля ведомство приобретет валюту на общую сумму 148,1 миллиарда рублей (два миллиарда долларов). Такие действия увеличивают спрос на иностранную валюту, а значит, ослабляют рубль, заметил Васильев.