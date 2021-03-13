Муниципальные парковки Казани обзаведутся сетью электрозарядных станций, сообщает городской Комитет по транспорту. Такое решение продиктовано временем и обосновано: электротранспорт поможет сохранить экологию, а сеть зарядных станций будет способствовать увеличению количества электромобилей у жителей столицы Татарстана.

Владельцам электрокаров в Казани решено предоставить право бесплатного пользования всеми муниципальными парковками, которые являются платными для всех остальных автолюбителей.

И чтобы этим правом начать пользоваться, нужно поставить свое электрическое авто в реестр парковочных разрешений. Это делается в МФЦ или непосредственно в комитете по транспорту.

На сегодня только 56 жителей Казани воспользовались правом бесплатной парковки для электротранспорта.