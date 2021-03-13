Настоящему творческому человеку тесно в кабине трактора, и любую возможность можно использовать, чтобы проявить себя. Это доказал водитель коммунального трактора, который убирал снег в ночной Казани.

На улице Короленко очевидцы сняли, как тракторист с любовью выводит ковшом замысловатые симметричные узоры на дороге. Это уже не просто уборка снега, а уборка с творческим подходом.

По словам очевидцев, рисовал тракторист несколько часов, за что и удостоился народного признания и благодарности, когда видео было выложено очевидцами в Сеть.

Некоторые пользователи предположили, что таким вот способом тракторист медитирует и снимает напряжение после трудовой смены. Из-за чрезмерных осадков этой зимой и катастрофической нехватки рабочих рук в дорожных службах Казани, водителям приходится работать с повышенной нагрузкой.