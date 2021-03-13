Влюбленная пара в Казани обворовала секс-шоп "Эролайф", вынеся из него без оплаты секс-игрушки на сумму 8 тысяч рублей. Эта же пара и ранее была замечена в воровстве из магазина для взрослых. Уже несколько раз мужчину и женщину ловили на воровстве из "Эролайфа". Но пара упорно идет на новые и новые преступления, видимо, такая сильная любовь.
Администрация магазина, как сообщает группа "Подслушано Казань", подала заявление в полицию, предоставив и видео с камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке.
На этот раз, судя по видео, пара не придумала ничего нового, и действовала по старой отработанной тактике: пока девушка отвлекала продавца, мужчина быстро крал игрушки для взрослых. Потом оба быстро покидают секс-шоп.
Пара не скрывается и не пытается маскироваться, продавцы заметили, что на каждую новую кражу мужчина приходит в одном и том же красном спортивном костюме, приметном и узнаваемом (может, он у него единственный?).
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