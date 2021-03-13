Влюбленная пара в Казани обворовала секс-шоп "Эролайф", вынеся из него без оплаты секс-игрушки на сумму 8 тысяч рублей. Эта же пара и ранее была замечена в воровстве из магазина для взрослых. Уже несколько раз мужчину и женщину ловили на воровстве из "Эролайфа". Но пара упорно идет на новые и новые преступления, видимо, такая сильная любовь.

Администрация магазина, как сообщает группа "Подслушано Казань", подала заявление в полицию, предоставив и видео с камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке.