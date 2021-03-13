Масштабный рейд будет проведен сотрудниками ГИБДД в Казани 13 марта. Его цель - выявление скрытых нарушений автомобилистов.

С 20.00 до 22.00 13 марта 2021 года инспекторы будут проверять водителей на улицах Казани и выявлять, привлекались ли они ранее к ответственности за нарушение святая святых - правил дорожного движения.

Особое внимание обещают уделить правилам перевозки детей в авто, наличию прав при себе, отсутствию признаков алкогольного или иного опьянения. С водителями, которые ранее нарушали и не оплатили штрафы, будут проводить душеспасительные профилактические беседы прямо на дороге.